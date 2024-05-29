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Bilim Teknoloji
TRT Haber 29.05.2024 15:39

İstanbul’un Fethi özel etkinliği TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

İstanbul’un Fethi’nin 571. yılına özel hazırlanan özel etkinlik TRT Bil Bakalım’da kısa süreyle kullanıcılarıyla buluşuyor. İstanbul’u kim fethetti? İstanbul ne zaman fethedildi? İstanbul kaç imparatorluğa başkentlik yaptı? Cevapları bilenler TRT Bil Bakalım’da yarışıyor ve bu etkinliğe özel bir rozetin sahibi oluyor.

İstanbul’un Fethi özel etkinliği TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

İstanbul’un Fethi hakkında eğlenceli bilgi yarışması arayan herkesin çok seveceği etkinlik tamamen ücretsiz ve reklamsız bir şekilde oynanabiliyor.

İstanbul tarih boyunca pek çok devlet tarafından defalarca kuşatılmıştır. Ancak bu kuşatmalar 29 Mayıs tarihinde bir çığır açan fetih ile son bulmuştur… İstanbul fethine dair onlarca sorunun yer aldığı “İstanbul’un Fethi” özel etkinliği mobil yarışma TRT Bil Bakalım’da.

İstanbul’a özel bir kategori: İstanbul’a Dair

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserlerinden İstanbul’un semtlerine, İstanbul’daki müzelerden tarihi binalara kadar binlerce soruluk yelpaze “İstanbul’a Dair” kategorisinde yer alıyor.

Kullanıcıların arkadaşlarıyla ve diğer oyuncularla yarışabileceği, kendine özel bir liderlik tablosu bulunan “İstanbul’a Dair” kategorisi birbirinden güzel sorularla TRT Bil Bakalım’da İstanbul’u keşfetmeyi sevenleri bekliyor.

İstanbul’un Fethi özel etkinliği TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra, ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Ailesi ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

İstanbul’un Fethi özel etkinliği TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.

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