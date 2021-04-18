Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinalarla birlikte 2020’de okyanuslar sessizleşti. Bilim insanlarının araştırmalarına göre okyanuslarda gemi motorları, petrol platformları, deniz altı madenciliği ve diğer insan üretimi seslerle oluşan gürültü kirliliği salgın döneminde ciddi oranda azaldı.

Uzmanlar, söz konusu sessizliğin balinaları, mercanları ve diğer deniz türlerini nasıl etkilediğine dair planlanmamış bir deney için çok değerli karşılaştırmalı veriler sağlayabileceğine inanıyor.

Okyanuslarda gürültü kirliliği endişe kaynağıydı

Pandemi öncesi süreçte okyanuslardaki gürültü kirliliği, deniz canlıları için endişe verici olarak nitelendiriliyordu. Özellikle iletişim kurma ve yön bulma becerilerini ses ile sağlayan deniz canlılarının, gürültü kirliliği nedeniyle zarar gördüğü ve türlerinin bozulduğu biliniyordu.

“Heyecan verici sonuçlara hazırlıklı olun”

Rockefeller Üniversitesi İnsan Çevresi Programı Direktörü Jesse Ausubel, Nisan 2020’deki sessizliğin görülmesinin pek mümkün olmadığını söyledi:

"Heyecan verici sonuçlara hazırlıklı olun. Okyanusların önümüzdeki on yıllar boyunca Nisan 2020'deki kadar sessiz olması pek olası değil. Okyanuslarda ses hafiftir. Pek çok hayvan için okyanusu aydınlatır. Hayvanlar iletişim kurmak, avlanmak için sesleri kullanıyorlar ve aşırı gürültüden zarar görebiliyorlar."

Doğal bir deney için koşul oluştu

Öte yandan New Hampshire Üniversitesi Akustik Araştırma ve Eğitim Merkezi Direktörü Jennifer Miksis-Olds, bu sessizleşmenin doğal bir deney için koşulları oluşturduğunu söyledi:

"İnsan gürültüsü, rüzgarın, dalgaların ve buzun ortam seslerini maskeledi. Deniz yaşamını, anlaşılması için seslerini yükseltmek veya kendilerini tekrarlamak zorunda olan gürültülü bir lokantadaki müşterilere benzer şekilde adapte etmeye zorladı."

Seste her 10 yılda bir 3 desibel artış

Kuzeydoğu Pasifik'te 1960’lar ile 2000’lerin başları arasında yapılan araştırmalarda, insan üretimi seslerin her 10 yılda bir 3 desibel artış gösterdiği ve bu seslerin 100 hertzin altında olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre ise bu ses kirliliğinin hacmi şu anda okyanusun doğal arka plan gürültüsü ile yaklaşık aynı seviyede.