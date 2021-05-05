Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, savunma sanayiinin motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerlediğini belirtti.

Demir, "Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor" ifadelerini kullandı.

Demir paylaşımında, ilk ateşleme anlarına ait görüntülere de yer verdi.