Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği anlaşmada önemli maddelerden biri de Bakü - Nahçıvan koridorunun yeniden açılacak olması. Böylece hem karayolu hem de demiryolu bağlantısı kurulmuş olacak.

Nahçıvanlı 30 yıllık makinist Abuzer Tahir Rızaoğlu o günleri dört gözle bekliyor.

Göreve başladığında çalıştığı demiryolu Azerbaycan'a kadar uzanıyordu.

Ermenistan'ın Karabağ işgali sonrası neler yaşadı, şimdi beklentileri ne? Rızaoğlu, TRT Haber'den Ceyda Muslu ve kameraman Deniz Kahraman'a anlattı:

"30 yıldır makinistim"

Ben Abuzer Tahir Rızaoğlu.

Uzun yıllardır Culfa lokomotif deposunda çalışıyorum. 18 yaşından beri çalışıyorum. 42 yıldır Culfa lokomotif deposunda çalışıyorum. 30 yıldır makinistim.

Bu tren benim hayatım ömrümü burada yola saldım. Bu trenin içinde. 61 yaşım var. Çok şükür kendim emekliyim ama çalışıyorum.

Çocuğum gibi oldu ben bu trene de öz çocuklarıma nasıl davranıyorum ona da öyle davranıyorum. Bu benim ekmek aracımdır.

"Culfa istasyonundan başlıyoruz harekete"

Culfa lokomotif deposundan başlıyoruz gidiyoruz lokomotifi kabul ediyoruz. Sonra çıkıyoruz. Culfa istasyonundan başlıyoruz harekete.

Bir tarafı köy, bir tarafı Aras Nehri... Bakarsın lezzet alırsın, haz alırsın. Ömrümüzü çürütmüşüz bu işte, neden sevmeyelim bu işi.

Bizim gecemiz gündüzümüz olmuyor. Akşam saat ikide üçte dörtte gelirler, çağırırlar işe, biz geliriz.

91’lerde bizim için çok çetin oldu. Ermeniler yolu bağladılar bizim için çok çetin oldu.

Rus döneminde Ermenistan’a 36 saat 35 saat kalırdık yollarda. 35 saat işlerdi. O nankörlere işlerdi.

Bakü'ye ilk sefere gönüllü: Yolumuz uzayacak ama biz o yolda yorulmayız

Gözlüyoruz yol açılsın inşallah birinci ben gideceğim.

Benim akrabalarımın yarısı oradadır inşallah yol açılır tezlice yine gideriz. Şimdi teyyare ile gidiyoruz İran tarafından gidiyoruz. Pandemi devridir çıkamıyoruz.

Bizim yolumuz daha da uzanacak ancak biz o yolda yorulmayız biz çok hoş haleti ruhiye ile yüklerimizi taşıyacağız inşallah.

Nahçıvan’la Türkiye’nin birleşme ihtimali yüzde yüzdür. İnşallah bu yolda açılacak, inşallah türkün gücü gelip gidecek. Biz iki devlet bir milletiz. Öz milletinin içinden geçip gidecek.

Nahçıvan Bakü yolu açılsın inşallah bütün yollar açılacaktır. Bu demiryolu dünyanın kan damarıdır.