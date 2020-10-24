Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan'a ait kamikaze drone Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait kamikaze droneyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir dronenin teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi.
Bakanlığın paylaştığı fotolarda, droneye monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:11
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