Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Ermenistan ordusuna ait 3 tank, 1 "Grad" füze sistemi, 1 mühimmat dolu kamyon, 3 obüsün imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde Ermenistan ordusuna ait araç ve hedeflerin nokta atışıyla vurulduğu görülüyor.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:06
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