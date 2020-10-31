Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu
[Fotoğraf: AA]
Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı.
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu.
Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusu, 27 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik kısmını 22 Ekim'de tamamen kontrol altına almıştı.
Sınır hattının kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının yanı sıra İran halkını da kutlamıştı.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:54
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