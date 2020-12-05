Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. 10 Aralık’ta yapılması planlanan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.
Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.
Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.
10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Recep Tayyip Erdoğan
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