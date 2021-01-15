Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu ile kayıt ederek İnstagram hesabından paylaştığı görüntülerde aracı İlham Aliyev'in kullandığı görülüyor.

Aliyev görüntülerde, geçtikleri bölgenin Hocalı İli'nin Sığınak köyü olduğunu belirterek, yol kenarındaki binalardan birine asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor.

İlham Aliyev, yolun diğer kenarında yer alan kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "iki kardeş" ifadelerini kullanıyor.