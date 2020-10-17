Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi.

Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız"

Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz.

"Ermenistan'a kaçak yollarla silahlar gönderiliyor"

Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

"Füzuli şehri işgalcilerden kurtarıldı"

Füzuli şehri işgalcilerden kurtarıldı.

#SONDAKİKA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Fuzuli şehri işgalcilerden kurtarıldı. pic.twitter.com/4na71SU1nv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2020

Fuzuli şehrinde bir tane sağlam bina kalmadı. Dini abidelerimiz söküldü. Her şey talan edildi. Sanki vahşi bir kabile burayı kuşatmış. Biz bütün kentleri yeniden kuracağız. O kentlere hayat vereceğiz. Kurtarılan topraklardan ezan sesi yükselecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Fuzuli şehrinde bir tane sağlam bina kalmadı. Dini abidelerimiz söküldü. Her şey talan edildi. Sanki vahşi bir kabile burayı kuşatmış. Biz bütün kentleri yeniden kuracağız. O kentlere hayat vereceğiz. pic.twitter.com/Wu2uIjEGcs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2020

"Topraklarımızı alacağız, herkes bunu bilsin"

Bizim karşımızda hiç kimse duramaz. Çıksın Ermenistan bizim toprağımızdan. Ondan sonra ateşkes olabilir. Ateşkes ilan edildi ondan bir gün geçmedi Gence'yi bombaladılar. Yerleşim yerlerini gece saatlerinde vurdular. Bu insanlığa karşı cinayettir. Onları cezalandıracağız. Topraklarımızı alacağız, herkes bunu bilsin.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Bizim karşımızda hiç kimse duramaz. Çıksın Ermenistan bizim toprağımızdan. Ondan sonra ateşkes olabilir. Ateşkes ilan edildi ondan bir gün geçmedi Gence'yi bombaladılar. Yerleşim yerlerini gece saatlerinde vurdular. Bu insanlığa karşı cinayettir. pic.twitter.com/cHT4Oh18pt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2020

Ermenistan kime güveniyordu. Gün gelecek hesap vereceklerdi. Kanunsuz yollarla bölgelerimizi ele geçirip, başka ülkelerden Ermenileri getirip onları kandırarak Karabağ'a yerleştirmek ne maksat taşıyor.