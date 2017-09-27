Zonguldaklı madenciler Konya'ya gitti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler, Atiker Konyaspor'un sahasında ağırlayacağı Vitoria Guimaraes maçına davet edilmelerinin ardından aileleriyle Konya'ya gitti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak Atiker Konyaspor Kulübü tarafından kente davet edilen maden işçileri Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak, aileleriyle kulüp tarafından tahsis edilen araçla yola çıktı.

Karşılaşmayı locadan takip edecek olmanın heyecanını yaşayan işçiler ve ailelerinden bazıları, yolculuk öncesi Madenci Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan işçiler, davetinden dolayı Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz'a kentin simgesi olan madenci heykeli ve Devrek bastonu hediye edeceği öğrenildi.

Maden işçilerinden Turgay İnam, yaptığı açıklamada, maça davet edilmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Daveti duyduklarında heyecanladıklarını anlatan İnam, "İlk defa büyük bir maç seyredeceğiz. Daha önce böyle bir fırsatımız olmadı. Heyecanlığız. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah kazanırız." diye konuştu.

İşçilerden Gökhan Onur'un eşi Hülya Onur da eşiyle ve bütün madencilerle gurur duyduklarını belirterek, mutlu olduklarını ve statta maç izleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.