Zeytin Dalı Harekatı'na ünlülerden destek yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütüne karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na sanatçılar da kayıtsız kalmadı.

Bazıları dua ile bazıları da paylaştığı görüntülerle Mehmetçiğe destek oldu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses,," Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle." mesajını paylaştı.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de, Atatürk'ün 1921 yılındaki sözlerini paylaştığı resmin yanına "Evlatlarım, sağ salim dönmeniz için bütün kalbimle dua ediyorum. Allah yardımcınız olsun" yazdı.

Ünlüler, en çok Mehmetçik fotoğrafı, Türk bayrağı ve Türk jetleri paylaştı.

O isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar, "Dilo Dilo Yaylalar" şarkısını söyleyen askerlerin videosunu da paylaştı.

Oyuncu Fahriye Evcen, "Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda!" diye yazdı.

Şarkıcı Sibel Can ise "Türk Ordusunun Şanlı Askerleri. Allah yar ve yardımcınız olsun." sözleriyle Mehmetçiğe desteğini iletti.

Kaynak: TRT Haber