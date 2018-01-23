  • 23 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.782
    EURO 4.641
  • BIST 118325.83
    ALTIN 162.004
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'na ünlülerden destek yağdı

Zeytin Dalı Harekatı'na ünlülerden destek yağdı

"Zeytin Dalı Harekatı" için tüm Türkiye tek yürek olurken birçok ünlü isim de sosyal medyadan destek verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütüne karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na sanatçılar da kayıtsız kalmadı.

Bazıları dua ile bazıları da paylaştığı görüntülerle Mehmetçiğe destek oldu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses,," Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle." mesajını paylaştı.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de, Atatürk'ün 1921 yılındaki sözlerini paylaştığı resmin yanına "Evlatlarım, sağ salim dönmeniz için bütün kalbimle dua ediyorum. Allah yardımcınız olsun" yazdı.

Ünlüler, en çok Mehmetçik fotoğrafı, Türk bayrağı ve Türk jetleri paylaştı.

O isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar, "Dilo Dilo Yaylalar" şarkısını söyleyen askerlerin videosunu da paylaştı.

Oyuncu Fahriye Evcen, "Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda!" diye yazdı. 

Şarkıcı Sibel Can ise "Türk Ordusunun Şanlı Askerleri. Allah yar ve yardımcınız olsun." sözleriyle Mehmetçiğe desteğini iletti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, ünlüler, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER