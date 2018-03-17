Zeytin Dalı gazisi: Türk askerini görünce 'kurtulduk' diyorlar

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki evine getirilen gazi Piyade Uzman Çavuş Resul Ünal, annesi Şenel ve ağabeyi Ali Osman Ünal tarafından mutluluk gözyaşlarıyla karşılandı.

Türk milleti ve devleti arkalarında olduğu sürece başarıya ulaşacaklarına emin olduklarını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle, imanımızın gücüyle hedefimize ulaşacağız. Askerlerimizin moral ve motivasyonları gayet iyi. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Aşımızdan, ekmeğimize hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar. Fazlasıyla gönderiyorlar. Hepimiz bu desteğin farkındayız. Bu devlet, bu millet arkamızda olduğu sürece kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Orada Türk askerini görünce halkta bir umut ışığı doğuyor. Çok seviniyorlar. 'Bize umut geldi, kurtulduk artık.' diyorlar. Terör örgütü nasıl bir zalimlik yapıyorsa halk Türk askerini görünce mutluluktan uçuyor."

Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Afrin'in merkezinin tamamen kuşatıldığını belirten Ünal, "Teröristlerin kaçacak delikleri kalmadı artık. Allah'ın izniyle onları oraya gömeceğiz. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bu vatanı bugüne kadar kimse bölemedi, bölemeyecek" diye konuştu.

"İstesinler ben de giderim"

Anne Şenel Ünal da oğlunun gazi olmasından gurur ve şeref duyduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Vatanımız sağ olsun. Allah devlete zeval vermesin. Oğlumla sürekli telefonda görüşüyordum. Rahatsızlığımdan dolayı Afrin'e gittiğini önce söylemedi. Yaralandığını ağabeyinden öğrendim. Gururluyum. İstesinler ben de giderim."

Gazinin ağabeyi Ali Osman Ünal da kardeşinin gazi olarak mertebelerin en yükseğine ulaştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Rabb'im vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Afrin'e harekat başladıktan 4 gün sonra gitmişti. 45 gündür oradaydı. Telefonda konuştuğumuzda, 'Bir ihtiyacın var mı?' dediğimde, hep, 'Bize devlet çok iyi bakıyor.' diyordu."

Kaynak: AA