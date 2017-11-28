Yusuf iki yıldır hastanede umutla kalp nakli bekliyor

Grip olduğunu sanarak hastaneye gidip kalp yetmezliği olduğunu öğrenen Yusuf Çello, 18 yaşına yeni bastı ve 2 yıldır kalp nakli bekliyor.

Yusuf'un bekleyişini ekranlara Nisan ayında TRT Haber taşımıştı. Kalp yetmezliğinin son aşamasında olan Yusuf için hala çözüm bulunmuş değil. Anne ve babasının gözleri yaşlı, hastane kapısını gözlüyor.

Ailesi "Ne olur oğlumuzu yaşatın" çağrısı yapıyor. Anne Çello, "Oğlum son aşamada lütfen duyarlı kişilere seslenmek istiyorum. Müslüman kardeşlerim son günlerini yaşıyor. Çocuğum bir el atın verin yoğun bakımda olan insanlar yok mu? Ne olur çocuğumun hayatı kurtulsun" dedi.

TRT Haber ekibi Yusuf'a tutkun olduğu takımı Beşiktaş'ın ismini taşıyan formasını götürdü. Kalp nakli olmazsa o formayı giyemeyecek.

Türkiye genelindeki bin kişi ile beraber umutla kalp bekleyen Yusuf, "Acil kalp nakli bekliyorum , artık konuşmakta bile zorlanıyorum makineye bağlıyım. Buradan duyarlı insanlarımıza ülkemize sesleniyorum şimdi cihaza bağlıyım bu cihaz da fazla şey tutamaz. O yüzden de uygun bir donör bulunmasını istiyorum, gece gündüz dua ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber