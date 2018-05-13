Yörük Ana'nın Anneler Günü

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’na giden Mehmetçiğe verdiği destek ve sevgisiyle anımsadığı, Yörük Ana olarak bilinen Döndü Deveci, Hatay’dan Kayseri’ye göçtü.

Yörük Ana, Anneler Günü’nde TRT Haber’in konuğu oldu.

Afrin’deki askerlerin 8 çocuğuyla birlikte evladı olduğunu söyleyen Deveci, "Mehmetçik Afrin’e giderken anne olarak duygulandım. Tanklar geldi, sabah olunca gidelim bir yoklayalım dedim. Gittim ki askerlerim ateşi yakmışlar, soğuk kış günü. ‘Yavrularım, kuzularım’ dedim, kucağımı açtım. ‘Ayaklarınıza taş dokunmasın, başlarınıza iş gelmesin kuzularım, inşallah sağ salim gider dönersiniz, size çift kurban keserim’ dedim" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan İHA’lara ismini yazmasından duygulandığını belirten Deveci, "Çok duygulandım, selamımı gönderdim. ‘Sizin arkanızdan giderim, tüfek sıkamasam da mermilerinizi taşırım’ dedim. Götürseler gidecektim" dedi.

Deveci, "Anneler Günü'nü kutlar, Mehmetçiklerime de selam eder, gözlerinden öperim. Allah’a emanet olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber