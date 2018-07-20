Yaralı köpek yavrularını emzirmeye devam etti

Kahramanmaraş Andırın Çınargeçidi Mesire Alanı'ndaki oyun parkında yaralı bir köpeği gören vatandaşlar belediyeyi arayarak yardım istedi.
Yavrularını emzirmeye devam etti
Karnındaki yara nedeniyle yürümeyen köpek ise yanındaki 4 yavrusunu emzirmeye devam etti.
Yarası nedeniyle ayağa kalkamayan köpeğin yavrularını emzirmesi vatandaşları duygulandırırken, çocuklar da anne köpeğe et, yavrulara ise süt getirdi.
Anne köpek ve yavruları hayvan barınağına götürüldü
Vatandaşların yakından ilgilendiği anne köpek ile 4 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.
Kaynak: DHA