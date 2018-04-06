Van'ın "Pamukkalesi" Saklı Şelale ziyaretçilerini bekliyor

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde 2 bin 400 rakımdaki Saklı Şelale ve travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Güvenlik güçlerini tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede, vatandaşların güvenlik kaygısı duymadan ziyaret ettiği travertenler, ilkbaharın tüm güzellikleriyle özellikle fotoğraf tutkunlarının tercihi oluyor.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, Türkiye'nin diğer illerinde bulunan tüm güzellikleri Van'da da görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Van'da karasular, dağlar ve diğer güzelliklerle turistler için çok iyi rotaların bulunduğunu belirten Demez, "Burada yer alan şelale bir kayanın içerisinden geçerek akıyor. Güzelliğiyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Pamukkale'yi andıran travertenler de görülmeye değer. Van gerçekten yaşanabilir şehir. Herkesi Van'a bekliyoruz" dedi.

Kulüp üyesi Fadime Demir de Van'daki travertenlerin bir doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Travertenler gerçekten çok güzel. Burada kendimizi Pamukkale'deymiş gibi hissettik. Herkesin bu güzellikleri görmesini istiyoruz" diye konuştu.

Doğa sever Hilal Demir de bölgede yer alan Saklı Şelale ve travertenleri ilk defa ziyaret ettiğini, yeteri kadar tanıtılmamış bu güzelliklere hayran kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA