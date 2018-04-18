Türkiye'nin ilk kanyon haritasından dağcılara rota

Anadolu Kanyon İhtisas Spor Kulübü Derneği, dağcıların rotalarını rahat belirleyebilmesi, kanyonlarla ilgili önemli bilgileri öğrenebilmeleri için Türkiye'deki özellikleri ve büyüklükleri ile öne çıkan 25 kanyonun tüm yönleriyle haritasını oluşturdu.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kılınç, sporculara ve doğa tutkunlarına kolaylık olması amacıyla kanyonların haritada zorluk derecelerine göre 1'den 7'ye kadar sınıflandırıldığını belirterek, 7 derecesindeki kanyonun spor amacıyla zor özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Zorluk derecelerine göre sınıflandırdık

Kılınç, "Zorluk derecesi 3'ün üzerinde olan kanyonları, profesyonel olmayan sporcuların geçmemesi gerekiyor. Birtakım teknik detaylarının olması gerekiyor. Her kanyonu tercih etmiyoruz. Bizim ilgimizi çeken, ip ve teknik malzeme kullanarak kanyon sporcularının geçebileceği kanyonları haritalandırmak." dedi.

Dağcılık tecrübesi olan insanların kanyon geçişinde daha başarılı olduklarını ama ilk kez yapanların da çok zevk aldığını anlatan Kılınç, "Kanyonlar zorluk derecesine göre ikiye ayrılıyor. Kuru ve sulu kanyonlar. Kışın ilkbaharda su alıyor kanyonlar, bu yüzden dalgıç kıyafeti kullanıyoruz. Teknik malzeme olarak ip, dağcılıkta olduğu gibi tüm teknikleri ve malzemeleri kullanıyoruz. Bir kanyonda ip inişi yaptıktan sonra bir daha çıkamıyorsunuz. Tırmanmak inmeye göre daha zor. 20 metrelik bir iniş yaptınız aynı yerden çıkamazsınız, diğer ucundan tırmanabilirsiniz. Ama her şekilde keyifli ve macera dolu bir spor." diye konuştu.

Akıllı telefonlar için aplikasyonlar hazır

Haritanın yakın zamanda akıllı telefonlar için aplikasyonlarının da hazırlanacağı bilgisini veren Kılınç, sporcuların kulübün internet sitesi üzerinden haritaya ulaşabileceklerini kaydetti.

Kılınç, Mersin'deki Kestel, Kastamonu'daki Valla, Horma ve Ersizlerdere, Karaman'daki Avurga, Muğla'daki Kırkurgan, Manisa'daki Yarıkkaya, Antalya'daki Kaputaş, Gümüşdamla ve Ahmetler'in haritada yer alan bazı kanyonlardan olduğunu aktardı.

Kaynak: AA