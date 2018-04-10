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Buradasınız : » » Tilki yavrularına bir köpek annelik yapıyor

Tilki yavrularına bir köpek annelik yapıyor

Batman'da anneleri sulama kanalında boğulan iki yavru tilkiyi, bir köpek emziriyor.

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Tilki yavrularına bir köpek annelik yapıyor

Batman'ın Beşiri ilçesinin Bahçe köyü yakınlarındaki kanalda temizlik çalışması sırasında Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri, kanal kapağına sıkışması sonucu bir tilkinin boğulduğunu, 2 yavrusunun ise kanal yakınında bulunduğunu fark etti.

Çalışanlar aldıkları yavruları Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Bir günlük oldukları belirlenen yavru tilkiler, tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra barınaktaki 3 yavrusu olan bir köpeğe emzirildi.

Köpeğin sütünün az olmasından dolayı çalışanlar tilkileri biberonla da besledi.

Karınları doyurulan yavru tilkiler daha sonra özel kafese alındı.

Tilkilerin her türlü bakımının yapıldığını belirten Veteriner Onur Kılıç, şunları söyledi: 

"Hayvanların sağlık durumu iyi. İlk geldiklerinde gözleri bile açılmamıştı. Gerekli bakımlarını yaptık. Biraz daha kendilerine geldikten sonra doğal ortamlarına bırakılacak. Barınaktaki bir köpeğe emzirdik, biberonla besledik."

Kaynak: AA 

Etiketler: yavru, tillki, köpek, Batman
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