Termal tesislerde sömestir yoğunluğu

Merkeze bağlı termal turizm merkezlerinde sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, il genelinde tesislerin oda fiyatları günlük 50 ile 200 lira arasında değişiyor.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kentteki termal suların, bünyesinde barındırdığı mineraller dolayısıyla şifalı olduğunu ifade ederek bunun vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen ailelerin Kütahya genelindeki termal turizm merkezlerine ilgi gösterdiğini belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle kış aylarında termal turizm merkezleri daha fazla tercih ediliyor. Kütahya, termal turizmde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden. Belediye olarak termal turizm alanında birçok projemiz ve yatırımlarımız var. İlimizde termal suyla tedavi eden hastanelerimiz var. Ayrıca işletmesini yaptığımız Ilıca'da bir otelimiz var. Sömestir tatili dolayısıyla belediyemizce işletilen termal otelde indirim uyguladık. Bu otelimizde yüzde 100 dolulukla hizmet veriyoruz."

Tavşanlı'da belediye tarafından işletilen termal tesislerde de ailelerin çocuklarıyla tatil yapmaları için tatil indirimi uygulandı.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, apartlarda bir ailenin termal tesislerde konaklama ücretinin gecelik 50-80 lira arasında olduğunu belirterek "Belediyemize ait Göbel Termal Tesisleri'nde toplam 66 konutta yaklaşık 200 kişi dinlenme ve şifalı termal sularla rahatlama imkanı bulunuyor. İndirimin ardından gelen talep oldukça iyi." dedi.

Simav ve Emet'teki termal tesislerde de yüzde 100'e varan doluluk oranıyla hizmet veriliyor. AA