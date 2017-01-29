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Tatilciler Uludağ'a akın etti

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonunun etkisiyle yaşanan yoğunluk sürüyor.

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Tatilciler Uludağa akın etti

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''Oteller bölgesi''ne gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi, kayak pistlerine adeta akın etti. Bazı tatilcilerin zirvede öz çekim yapması ilginç görüntüler oluşturdu.

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Yaşanan yoğunluk nedeniyle teleski, teleferik ve telesiyej tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. ''Oteller bölgesi''ne gelen vatandaşlar ise zaman zaman trafikte sıkışıklığa sebep oldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 200 santimetre olarak ölçüldü. 8 bin civarında yatak kapasitesine sahip Uludağ'daki oteller ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Uludağ'da bir işletmenin yetkilisi Ferdi Uygun, ''Uludağ'da hava açık ve çok güzel. Tesislerimiz de tıklım tıklım dolu. Tüm kayakseverleri ve doğa tutkunlarını Uludağ'a bekliyoruz.'' diye konuştu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek ise 0 derece ölçüldüğü ''beyaz cennet''te kar yağışı beklenmiyor. AA

Etiketler: Uludağ, kış turizmi, hava sıcaklığı
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