Tarlasından çıkan tarihin koruyucusu oldu

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'de, Mahmut Yıldız'ın yaklaşık 23 yıl önce babası İbrahim Yıldız'la ören yerindeki tarlalarını sürerken buldukları taşları müzeye götürmesiyle başlayan çalışmalşar sürüyor.

Dönemin kazı başkanı Alman asıllı Prof. Dr. Klaus Schmidt öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarında 20 yıl görev alan Yıldız, yaşının ilerlemesi dolayısıyla 2005'te görevini bıraktı. Buna rağmen "tarihten" kopamayan Yıldız, Göbeklitepe'ye güvenlik görevlisi olarak hizmet ediyor.

Dünyanın dört bir yanından Göbeklitepe'ye gelen yerli ve yabancı turistlere de gönüllü rehberlik yapan Yıldız, giydiği yöresel kıyafetler dolayısıyla da ören yerinin en çok tanınan simalarının başında yer alıyor.

"Dünyaya miras bıraktık"

Yıldız, kazı çalışmaları başlamadan önce de ören yerinin yöre halkı tarafından kutsal olarak bilindiğini, kurban kesilip, dilekler tutulan bir mekan olduğunu söyledi.

Alandaki ilk bulguya babasıyla tarla sürerken rastladıklarını hatırlatan Yıldız, daha sonra kazı çalışmalarının başladığını dile getirdi.

Yıldız, Göbeklitepe'de dünyanın her tarafından gelen insanlarla tanışma imkanı bulduğu için büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Arkalarında dünyaya güzel bir miras bırakmanın sevincini yaşadığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"İnsan ne yaparsa yapsın, toplum için faydalı bir şeyler yapmalıdır. Arkada güzel eserlerin bırakılması lazım, herkesin arkasından 'Allah razı olsun' denilebilmelidir. Dürüstlük önemli burada. Biz dünyaya miras bıraktık. Bundan dolayı mutluyuz. İnşallah burası çok daha güzel olur, daha da çok buluntu çıkar. Umarım, bu tür şeylere bakan uzmanlar, dünyada daha iyi eserlerin bulunmasına da katkı sağlar."

Göbeklitepe

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten bu yana ortaklaşa yürütülen çalışmalarla kazıların başladığı ören yerinde, neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), "Dünya Mirası Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında.

Kaynak: AA