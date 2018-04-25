Suriyeli Türkmen Betül'ün Çanakkale törenine katılma hayali gerçekleşti

Suriyeli Betül Mollamusa 11 yaşında.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü nedeniyle tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü"ne katılamayacağı ve Çanakkale'ye gelemeyeceği için çok üzüldü.

Suriyeli grup arasında yer alamayan Betül, Çanakkale'ye gelemeyeceği için ağladığı videosunu Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı'na ulaştırdı.

Betül videosunda şunları söyledi:

"Hasan liderim, ben Türkmeneli kız izcilerinden Betül Mollamusa. Çanakkale'ye götürmüyorlar beni. Dedelerimin mezarlarını görmek istiyorum. Onların yürüdüğü yerden yürümek istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Ben de gitmek istiyorum Çanakkale'ye."

Ailesiyle 6 yıl önce Suriye'nin Lazkiye şehrinden Hatay'a gelen Betül, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı'nın girişimiyle etkinliğe götürülünce çok mutlu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen yürüşe katılmak üzere, ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen gençler, Kocadere Kamp Alanı'nda toplandı.

Yürüyüşe katılan 10 bin genç arasında Suriyeli Türkmenler, Filistin, Azerbaycan, Mısır, Sırbistan ve Gürcistan'dan gelen izciler de bulunuyor.

Yürüyüş sonrası duygularını dile getiren Betül, "Ayşegül liderimiz vasıtasıyla video görüntümü Federasyon Başkanımıza ilettik. Sağolsun otobüs yolladı ve onun sayesinde Çanakkale'ye geldim. Dedemin yürüdüğü yerden yürüdüm. Onların mezarlarını ziyaret ettim. Çok duygulandım, çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: AA