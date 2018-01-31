Suriyeli sığınmacıların protez mutluluğu

Onlar, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındılar. Kimisi hayatlarını alt üst eden o iç savaşta bazı uzuvlarını kaybetti, kimisi de doğuştan engelli. Onlar şimdi hayalini kurdukları proteze kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sağlık sorunu yaşayan sığınmacılar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçedeki hastanelerde tedavi ettiriliyor, ayrıntılı bakım gerektiren ya da savaşta herhangi bir uzvunu kaybedenlere de protez desteği veriliyor.

54 yaşındaki Nebo Hasan onlardan biri. Halep yakınlarındaki rejim güçlerinin bombardımanı onu sol kolundan etti.

Tedavisi Suriye'de yapıldı ardından Türkiye'ye sığındı Hasan.

"Çadır kentte bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor, çok mutluyuz. Sağ olsunlar özel taleplerimizi de yerine getiriyorlar. Ben çadır kente geldikten sonra uzun zamandan beri hayalini kurduğum protez talebinde bulundum."

5 yıldır beklediği o talebi gerçekleşti ve protez koluna kavuştu. O kolu sayesinde artık birçok ihtiyacını yardım almadan karşılayabiliyor.

"Suriye'de kalsaydım kesinlikle böyle bir proteze sahip olamazdım. Protez koldan çok memnunum. Eskiden tek kolumla ihtiyaçlarımı kolayca yerine getiremiyordum. Şimdi protez kol sayesinde alışverişe gidiyorum, 10 kiloya kadar eşya taşıyabiliyorum, kıyafetlerimi kolayca giyebiliyorum. Bana bu protezin takılmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

"Hayal dahi etmezdim"

26 yaşındaki doğuştan bedensel engelli bir çocuk annesi Minehel Hüseyin...O da yıllardır protez bacağın hayali ile yaşıyor.

Hüseyin, "Önce noksan bir insandım" diyerek anlatıyor yaşadığı mutluluğu.

"Şimdi bu protez sayesinde tam bir insan oldum. Protez takılınca ilk adımımı attığımda ben de herkes gibi koşmak istedim. Şimdi koşamıyorum ama kimseden destek almadan yürüdüğüm için çok mutluyum. Suriye'de yaşadığımız dönemde bir gün bir protez ayağımın olacağını ve yardım almadan yürüyeceğimi hayal dahi etmezdim çünkü Suriye'de bir proteze sahip olmak neredeyse imkansızdı."

Hüseyin, Türkiye'nin her anlamda kendilerine sahip çıktığını dile getirerek yürüyebileceği için kızının elini tutarak gezebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Suruç'taki AFAD Konaklama Tesisi'nde barınan Suriyeli ailelerin sağlık, eğitim, bakım, beslenme gibi her türlü ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanıyor.

Engelli sığınmacıların özel ihtiyaçlarını ise Suruç Kaymakamlığı ve AFAD yetkilileri gideriyor.

Kaynak: AA