  • 24 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.101
    EURO 5.007
  • BIST 110304.92
    ALTIN 174.677
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sünnet düğünlerinde Alp kıyafeti modası

Sünnet düğünlerinde Alp kıyafeti modası

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında kiralanan Alp kıyafetleri, yurt içi ve dışındaki sünnet düğünlerinin aranan kostümleri arasında yer alıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sünnet düğünlerinde Alp kıyafeti modası

Özellikle TRT 1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin ardından türbenin bulunduğu Bilecik'e çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Söğüt'teki türbe girişinde bulunan Alp kıyafetlerini kiralayan vatandaşlar, kısa bir süreliğine de olsa geçmişe giderek dedelerini yad ediyor. Kaftan, börk, kolçak ve bellik giyen yediden yetmişe ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Türbe girişinde kıyafet satan, aynı zamanda düğün organizatörlüğü de yapan Çetin İkiz, iki yıldır bu işi yaptığını ve talebin geçen yıla göre arttığını söyledi.

"Büyükler için 140, küçükler için 70 liradan kiralıyoruz. Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya gibi çeşitli illerden talepler geliyor. Haftada 2-3 düğün oluyor. Çocuklarımıza sünnet kıyafeti olarak gönderiyoruz. Belçika, Almanya ve Hollanda ağırlıklı olmak üzere 250-300 liradan yurt dışına da satıyoruz. Kaftan, börk, kollara kolçakları ve bellerine belleğimizi takıyoruz, montlarını giydiriyoruz. 10 dakikalığına türbe ziyaretinde bulunuyorlar. O zamanlara dönüyorlar, fotoğraf çektiriyorlar." 

Söğüt'teki gençlerden bir ekip kurduğunu dile getiren İkiz, "İlçede, çeşitli illerde düğünlere katılıyoruz. Artık çocuklar, sünnetlerinde dedelerinin kıyafetini giymek istiyor. Biz de bu duyguya karşılık veriyoruz. Her geçen gün ilgi büyüyor" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: türbe, TRT, sünnet, ertuğrul gazi, Diriliş Ertuğrul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER