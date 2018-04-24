Sünnet düğünlerinde Alp kıyafeti modası

Özellikle TRT 1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin ardından türbenin bulunduğu Bilecik'e çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Söğüt'teki türbe girişinde bulunan Alp kıyafetlerini kiralayan vatandaşlar, kısa bir süreliğine de olsa geçmişe giderek dedelerini yad ediyor. Kaftan, börk, kolçak ve bellik giyen yediden yetmişe ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Türbe girişinde kıyafet satan, aynı zamanda düğün organizatörlüğü de yapan Çetin İkiz, iki yıldır bu işi yaptığını ve talebin geçen yıla göre arttığını söyledi.

"Büyükler için 140, küçükler için 70 liradan kiralıyoruz. Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya gibi çeşitli illerden talepler geliyor. Haftada 2-3 düğün oluyor. Çocuklarımıza sünnet kıyafeti olarak gönderiyoruz. Belçika, Almanya ve Hollanda ağırlıklı olmak üzere 250-300 liradan yurt dışına da satıyoruz. Kaftan, börk, kollara kolçakları ve bellerine belleğimizi takıyoruz, montlarını giydiriyoruz. 10 dakikalığına türbe ziyaretinde bulunuyorlar. O zamanlara dönüyorlar, fotoğraf çektiriyorlar."

Söğüt'teki gençlerden bir ekip kurduğunu dile getiren İkiz, "İlçede, çeşitli illerde düğünlere katılıyoruz. Artık çocuklar, sünnetlerinde dedelerinin kıyafetini giymek istiyor. Biz de bu duyguya karşılık veriyoruz. Her geçen gün ilgi büyüyor" dedi.

Kaynak: AA