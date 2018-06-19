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Sorgun Geleneksel 10. Gurbetçiler Şöleni başladı

Yozgat Sorgun'da belediye tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gurbetçiler Şöleni, yağlı güreş müsabakalarıyla başladı.

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Sorgun Geleneksel 10. Gurbetçiler Şöleni başladı

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, genellikle ağustos aylarında düzenledikleri şenlikleri bu yıl erkene aldıklarını söyledi.

Yozgat'ın çok göç veren bir kent olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Yozgat'ın nüfusu 460 bin ama Türkiye genelinde yaşayan 2 milyon Yozgatlı var. Yozgat'ın 4 katı kadar nüfus da dışarıda yaşıyor. Yurt dışında yaşayan da çok sayıda gurbetçi var. Bu nedenle şenliğimizin adı 'Gurbetçiler Şenliği' oldu. Bugün yapılan yağlı güreşlerle de ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz. Kırkpınar'ın en ünlü güreşçileri burada. Birliğimizin, beraberliğimizin daha güçlenmesi için bu tür etkinliklerde birlikte olmamız gerekiyor" dedi.

Murat Gürbüz, yağlı güreş müsabakalarına İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı gibi Kırkpınar başpehlivanlarının yanı sıra 150'den fazla güreşçinin katıldığını söyledi.

İki gün sürecek şölen, Uğur Işılak ve Gülay Korkmaz'ın vereceği konserle sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: yozgat, yağlı güreş, Sorgun, gurbetçiler şöleni
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