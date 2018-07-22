Sırbistan'da leylek dostu kasaba

Leylek çifti, ilk olarak 13 yıl önce göç yolundaki Medosevac'a gitti. Yöre halkının sevimli misafirlere ilgi göstererek hayvanların ihtiyaçlarını gidermesi zamanla onları bu ilçenin adeta müdavimi yaptı.

Güzelliğiyle göz dolduran kuşlar, göç mevsimi geldiğinde mahallelinin onlar için bir elektrik direği üzerine kurduğu yuvada konaklıyor. Mahalleli, leylekleri artık bir "komşu" gibi görüyor. Burada yaşayan insanlar, kısa süre önce dünyaya gelen beş yavru leylekle de yakından ilgileniyor.

Leylek ailesinin ünü, kısa sürede yaşadıkları Medosevac'ın dışına taşmış durumda. Çevre illerden hayvan koruyucuları, göçmen misafirlerin sağlık durumlarını kontrol edip yaralarını sarıyor.

Leylek yuvasının bulunduğu mahallede oturan Ljubisa Tasic, leyleklerin son 13 yıldır aynı ayda Medosevac'a geldiğini belirterek, ilk güne göre leyleklerin artık yaşlandığını ama mahallelinin onlara her zaman göz kulak olduğunu dile getirdi.

"Yaralı eşini evin çatısında bekliyor"

Leylek yuvasının ilk yıllarda elektrik kablolarına çok yakın olmasının risk teşkil ettiğini anlatan Tasic, geçen yıl leylek ailesini bu sorundan kurtarmak için elektrik direğinin üst kısmına bir yuva yaptıklarını, kuşların bu şekilde daha güvende olduğunu söyledi.

Önceki yıl fırtına nedeniyle aşağıya düşerek yaralanan leyleğe yardım için bölgeye giden Hayvanat Bahçesi Gezegeni Derneği Başkanı Dusan Stojanovic de, Medosevaclıların kazanın hemen ardından kendileriyle iletişime geçerek yardım istediklerini aktardı.

Yuvadan düşen yavru leyleği tedavisi için hayvanat bahçesine götürdüklerini belirten Stojanovic, yuvadaki anne leyleği Donje Medjurovo kasabasında Mayıs başında bir avcının kanadından vurduğunu ve insanların yaralı leyleğe yardım için adeta seferber olduğunu anlattı.

Stojanovic, "Halk onu kanlı ve kırık bir kanatla bulduğunda merkezimize getirdi. Hemen müdahale ettik ve bir operasyon yaptık. Şu an merkezde tedavi altında" dedi.

Leyleklerin şans ve mutluluk getirdiğine inanıyorlar

Erkek leyleğin iki buçuk aydır zaman zaman Donje Medjurovo'daki bir evin çatısına giderek tedavi altındaki eşini beklediğine dikkat çeken Stojanovic, yaralama olayının duyulmasının ardından polisin suçluyu kısa sürede bulduğunu belirtti.

Stojanovic, leyleklerin şans ve mutluluk getirdiğine inanıldığı için yerli halkın leyleklerin çatı veya bacalarına yuva yapmasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA