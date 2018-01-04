Sanat aşkı engel tanımadı

Yusuf Akgün 6 yaşında geçirdiği kazada iki kolunu kaybetti, ailesi onu yetiştirme yurduna verdi. Akgün’ün hayat mücadelesi o gün başladı.

Akgün, sıradışı bir ressam, Onu meslektaşlarından ayıran en önemli özellik resimlerini ağzıyla tuttuğu kalem ile yapması. Akgün’ün çalışmaları da oldukça ilgi çekici.Yeşilçam’ın unutulmaz karakterlerden oluşan serginin ardından şimdi Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini resmediyor.

Yusuf Akgün’ün başarısı sadece resimle sınırlı değil. Akgün aynı zamanda milli yüzücü.

Kaynak: TRT Haber