Rekortmen usta dev pastayı Külliye'ye götürecek

Dünyanın en uzun böreğini yaparak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Hasan Acar, Türkiye haritası formunda hazırladığı 3,6 metrelik pastaya, ülkede son yıllarda hayata geçirilen projelerin şeker hamurundan figürlerini yerleştirdi.

Üzerinde Marmaray, Yavuz Sultan Selim ile Osmangazi köprüleri, İstanbul'daki üçüncü havalimanı, Erzurum Kop ile Bolu Dağı tünelleri, Sinop Nükleer Santrali, hızlı tren gibi projelerin figürlerinin yer aldığı pasta, 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere külliyeye götürülecek.

Yunuseli Mahallesi'ndeki iş yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan börek ustası Acar, geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünya şeklinde hazırladığı dev pastayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürdüğünü söyledi.

Ekibiyle bu yıl da 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde "Ne yapabiliriz" diye düşündüklerini anlatan Acar, "Dünyanın çeşitli ülkeleri ve Türkiye'nin 81 ilinden çocuklar 23 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşacak. Biz de farklı bir çalışma yapma hedefiyle çalışmalara başladık." diye konuştu.

Türkiye'de yapılan yatırımları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Osmangazi Mesleki Eğitimden öğrenci arkadaşlarımızla büyük bir pasta yaparak, yatırımları da üzerinde gösterelim istedik. 3,6 metrelik bir pasta yaptık. Ardından şeker hamuruyla Türkiye'nin önde gelen projelerini hazırlayarak, pastanın üzerine monte ettik. Güzel bir çalışma oldu. Pazar günü külliyeye götüreceğiz. Orada tüm çocukların bunu görmesini istiyoruz. Çocuklar Fransa'daki Eyfel Kulesi'ni nasıl biliyorlarsa, bizim dev projelerimizi de böylelikle görecekler ve gittikleri her yerde anlatacaklar."

Pastada, İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanı projesine ilişkin büyük bir kule hazırladıklarına değinen Acar, kuleyi pastaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın monte etmesini isteyeceklerini söyledi.

Acar, 8 günde tamamlanan pastanın yapımında 57 kilogram şeker, 70 kilogram civarında un, binin üzerinde yumurta kullandıklarını kaydetti.