Regaip Kandili tüm yurtta idrak edildi

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Edirne

Edirne'de, Regaip Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Edirneliler, kandil dolayısıyla Mimar Sinan’ın "Ustalık eserim" dediği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan asırlık Selimiye Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu.

Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu. Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemimi anlatan vaaz verdi.

Yatsı namazının ardından cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Kırçalı Camisi'nde kandili geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren camiye geldi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit programını dinleyen vatandaşlara cami çıkışında hayırseverlerce lokum ikram edildi.

Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da Müslümanlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Bazı Müslümanlar yatsı namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilerde eda ederken bazıları da vakit namazının ardından Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından, Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kilis

Kilis Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi İl Müftüsü Mahmut Karatepe verdiği vaazda, Regaip Kandili'nin bir Müslüman için günahlarından arınma adına bir fırsat olduğunu söyledi.

Namazının kılınmasının ardından mevlit-i şerif okundu, şehitler ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Gaziantep

Gaziantep Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Kandil gecesinde camiyi dolduranlar Kuran-ı Kerim okudu, namaz kıldı.

Yatsı namazı öncesi Şahinbey Müftüsü Musa İmamoğlu, verdiği vaazda Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemine değindi.

Cami çıkışında vatandaşlara şerbet ve lokum dağıtıldı.

İzmir

Regaip Kandili nedeniyle İzmir Müftülüğü tarafından Alsancak Hocazade Camisinde program düzenlendi. Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.

Denizli

Denizli Delikliçınar Yeni Camisinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, içeride yer kalmayınca avluda dua edip namaz kıldı.

Kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, yaptığı konuşmada, rahmet yüklü bulutlarıyla manevi hayatı dolduran üç ayların ilk mübarek gecesinin Regaip Kandili olduğunu söyledi.

Allah'ın inananların huzur ve mutluluğu için bu ve benzeri geceleri, rahmet ve af kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile kıldığını belirten Aşık, "İşte o kutlu zamanlardan birisi de perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili'dir. Bu gece, inanan insan için kurtuluştur. Zira bu zaman diliminde kulluk daha bir coşku ile yaşanır. Allah'ın varlığı daha bir başka hissedilir." ifadesini kullandı.

Gecede Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlara, program sonunda lokma ikram edildi.

Uşak

Kandil nedeniyle Uşak'taki camilerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Cami önlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle bazı yerlerde trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Bazı vatandaşlar namazlarını yoğunluktan dolayı cami avlularında kıldı.

Yücetepe Camisinde üç ayların ve kandil günlerinin önemini anlatan hutbe okundu.

Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, hutbede "Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bir dönemdir." dedi.

Baldemir, Müslümanların, bu gibi önemli günlerde birbirlerine daha fazla kenetlenmesi gerektiğini belirterek, "Afrin'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize Allah güç versin, Rabbim onların ayağına taş değdirmesin" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

