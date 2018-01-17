Prematüre buzağı 'Ümitcan'ı evinde besliyor

Merkeze bağlı Çamdere köyünde çiftçilik yapan Turgay Türkmen, geçen Kasım ayı sonunda prematüre doğan buzağıyı yaşatabilmek için evine götürdü.

Türkmen, bebek şampuanıyla yıkayarak temizlediği buzağıyı, evin bir odasında oluşturduğu alana yerleştirdi. Yaşamasını çok istediği buzağıya "Ümitcan" adını veren ve bir ay daha evinde bakmayı planlayan Türkmen, buzağı için oluşturduğu alana "hasta bezi" seriyor.

Turgay Türkmen, buzağıyı eve getirdikten sonra görüştüğü veteriner hekimin, prematüre olduğu için hayvanın yaşamasının imkansız olduğunu ve yapacağı ilaç masrafının boşa gideceğini söylediğini anlattı.

Veterinerden ilaçları alıp buzağının bakımını evinde yapmaya başladığını söyleyen Türkmen, "Onuncu günden sonra ilk defa ayağa kalkıp odanın içerisinde yürümeye başladı. Ayak tırnakları tam oluşmadığı için fazla yürüyemedi ancak yirminci günde tırnakları daha da sertleşince odanın içinde koşmaya başladı" dedi.

Herkesin buzağının öleceğini söylediğini ancak yaşaması için elinden geleni yaptığını ifade eden Türkmen, "Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Gece kalkıyoruz, oda soğuksa sobayı yakıyoruz, karnı açsa süt ısıtıp veriyoruz çünkü soğuk sütü içmiyor, illa ki sütü ılık olacak" diye konuştu.

Kaynak: AA