Ortaokul öğrencilerinden Afrin başvurusu

Karasu Sezi Eratik Ortaokulu öğrencileri 10 yaşındaki Kerem Yetgin ve 11 yaşındaki Sezgin Düzenli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü operasyondan etkilenerek Mehmetçiğe destek olmaya karar verdi. Yetgin ve Düzenli, Karasu Askerlik Şubesine giderek Afrin’e gitmek istediklerini belirtti. Şubede Personel Astsubay Harun Çanşalı ve Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Kahraman tarafından karşılanan çocuklara, askerler de büyük ilgi gösterdi. Askerlik şubesine giden çocuklara öğüt veren asker ve komutanlar, onların okuyarak Türkiye’nin geleceğine şekil veren bireyler olacaklarını söyledi.

Çocuklar ise, "Afrin’e gitmek istiyoruz. Orada Mehmetçiğimizle beraber ülkemizin bağımsızlığı ve bayrağımızın dalgalanması için mücadele etmek istiyoruz. Afrin’de askerimize elimizden geldiğince yardım ederiz. Ailemiz de bizlere destek veriyor ve bu isteğimize karşı gelmiyor. Yaşıtlarımıza da sesleniyoruz. Siz de asker ağabeylerimize destek olun. Biz, bu yaşta asker olmak istiyoruz. Birer Türk genci olarak bugün birlik olma günüdür ve biz de kahraman askerlerimizin yanında olmak için sabırsızlanıyoruz. Düşmanlarımızdan korkmuyoruz." diyerek duygularını dile getirdiler.

Kerem Yetgin ve Sezgin Düzenli’nin örnek davranışı Karasu’da büyük takdir topladı.

Kaynak: İHA