Önce tarlaya sonra folklor kursuna gidiyorlar

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bir proje başlattı. Projeyle, İzmirli kadın çiftçiler, Kemalpaşa ilçesi Dereköy Mahallesi'nde folklor kursuna katılacak.

Çiftçi kadınlar, tarlada çalıştıktan sonra folklor kursuna giderek hayatlarına renk katıyor.

22-63 yaş aralığındaki 20 kadın üreticiden oluşturulan folklor ekibi, ev ve tarladaki işlerini tamamladıktan sonra kimi zaman açık kimi zaman da kapalı bir alanda yapılan çalışmalara katılıyor.

Günlerini folklor kursuyla renklendiren kadın üreticiler, üç farklı yöreye ait oyunları öğrenerek, sergilemeye başladı.

İzmir Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş, kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını, kadınlara yönelik tarımsal faaliyetlerde ve hayvancılıkta birçok proje yürüttüklerini söyledi.

Kadın çiftçilere yönelik başlatılan folklor eğitiminin 4 aydır devam ettiğini belirten Ateş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden farklı oyunlar öğrendiler. Bundan sonraki hedefimiz bir tiyatro ekibi oluşturarak tiyatro oyunu sergilemek. Sonrasında gerekirse köydeki kadın çiftçilerimizin oluşturacağı yürüyüş ekibi, voleybol takımı gibi şeyler düşünüyoruz. Amacımız onları köydeki bu yoğun tempodan, günlük yaşantıdan, tarımsal üretimden biraz daha uzak tutmak, zaman zaman onları keyiflendirmek, onların özgüvenlerini arttırmak, bu şekilde çalışıyoruz."

Bornova Çınar Sanat Kulübü Halk Oyunları Eğitmeni Abdülselam Yatar, kadınların bölgede böyle bir proje yapılmasından memnuniyet duyduğunu ve çalışmalara büyük ilgi gösterdiklerini anlattı:

"Güneydoğu, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nden bir sunum yapmak istedik. İzmir yöresine ait Harmandalı ve Albasma oyunumuz var, Adıyaman yöresinin Galuç oyunumuz var. Karadeniz'e ait horon kurma oyununu mizansenler yaparak sahneye taşıdık."

Projeye katılan kadınlar her gün ev işi yapmaktan ve tarlaya gidip çalışmaktan sıkıldıklarını, bu projenin hayatlarına renk kattığını vurguladılar.

Kursa katılan 63 yaşındaki Gülfem Şaylan, nar ekşisi yaptıkları sırada projeyle ilgili yetkililerin kendilerini ziyaret ettiğini, folklor kursu açılacağını söylediklerinde çok sevinerek katılmak istediğini söyledi:

"Kahvaltımızı yapıp zeytine gidiyoruz. Tarladan gelip yemeklerimizi yaptıktan sonra koşa koşa buraya geliyoruz. Bizim Dereköylü kadınların amacı köylerini tanıtmak, sadece oynamak değil. Dersler çok güzel, hocalarımız çok iyi, çalışmalarımız neşeyle geçiyor. Eşlerimiz de bizleri tebrik ettiler." .

Kaynak: AA