Muğla Akyaka'da rüzgar sörfü yoğunluğu yaşanıyor

Akyaka Mahallesi'nde yer alan Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Akçapınar sahilinde sudan çıkmayan sörfçüler, keyifli vakit geçiriyor.

Sahildeki çok sayıda özel okulda yerli ve yabancı ziyaretçilere rüzgar ve uçurtma sörfü dersleri veriliyor.

Yılda ortalama 15 bin sporcuyu ağırlıyor

Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline, bu spor için yılda ortalama 15 bin sporcu geliyor.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu vurguladı.

Ceylan, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı sörf tutkunlarının buraya gelerek eğitim aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA