Mahalle muhtarının kurduğu mini kütüphaneye destek yağıyor

Kusca Mahallesi muhtarı olan Tokaç, öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmeleri için kütüphane kurmaya karar verdi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere dilekçe yazarak kitap talep eden Tokaç çok istediği kütüphaneyi, mahalleli ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, yaklaşık 2 bin kitapla, 24 Kasım 2016'da Merkez Camii'nin altında atıl vaziyette bulunan alana kurdu.

Öğrencilerle keyifli zaman geçiriyor

Bir yandan mahallenin sorunlarıyla ilgilenen, bir yandan da kütüphanenin müdavimi 20 öğrenci ve diğerlerinin derslerine yardımcı olmaya çalışan Tokaç, kütüphaneye koyduğu oyunlarla öğrencilerin keyifli şekilde kütüphaneye gelmelerini sağlıyor.

Masa tenisiyle de öğrencileri spor yapmaya teşvik eden muhtar Tokaç, çocuklara ücretsiz çay dağıtıyor. Evlatları gibi gördüğü öğrencilerle zaman geçiren 5 çocuk babası 49 yaşındaki Tokaç, kütüphanedeki kitap sayısını 3 bin 500'e kadar çıkardı.

Derslerinde başarılı olan öğrencilere zaman zaman kitap da hediye eden Tokaç, kütüphanedeki kitap sayısını daha da çoğaltmayı hedefliyor.

"Yurt dışından bile kitaplar geldi"

Fethi Tokaç, kitap okumak ya da ödev yapmak isteyen çocukların daha önceden muhtarlığa geldiğini fakat orada rahat bir ortam olmadığını söyledi.

Merkez Camii'nin altındaki boş alan atıl vaziyette olunca bunu değerlendirmek istediklerini anlatan Tokaç, "Arkadaşlarla beraber 'Burayı kütüphane yapalım.' şeklinde fikir oluştu. Türkiye'deki bütün üniversitelere dilekçe yazarak kitap talebinde bulunduk. Onlar da sağ olsun geri dönüşleri oldu. Yine aynı şekilde vatandaşların, kurumların kitap bağışı oldu. Derken bu şekilde kütüphane oluşturduk" dedi.

Tokaç, yurt dışından da kitap bağışlarının olduğuna dikkat çekerek, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

İnsanların bu kütüphaneye çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Tokaç, toplumun okumaya çok fazla vakit ayırmamasından yakındı.

Öğrencilerin kütüphaneye yoğun ilgi gösterdiğini ve oyunlarla keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Tokaç, çocukların burada hem arkadaşlıklarını hem de kendilerini geliştirmiş olduklarını vurguladı.

"Mümkün olduğunca zenginleştireceğiz"

Tokaç, bu kadar ilgi olacağını beklemediğine de değinerek, şöyle devam etti:

"İlk dilekçeleri üniversitelere yazdığımızda kargo gelince o kadar çok duygulandım ki, çok sevindim. Ondan sonra baktık, sürekli kargoyla kitaplar gelmeye başladı. Mahalle halkımız getirmeye başladı. Bir bakıma vatandaş bunu benimsemiş oldu. Bizi de zaten bu çok mutlu etti. İnşallah daha da iyi olacağına inanıyorum. Kitap desteği devam ediyor. Mümkün olduğunca burayı daha da zenginleştireceğiz."

Muhtar olduğu için kütüphanenin yanında mahallenin sorunlarıyla da ilgilendiğini vurgulayan Fethi Tokaç, çocukların kendisine genelde "Fethi ağabey, Fethi amca" dediklerini, kendi çocuklarına ayıramadığı vakti onlara ayırdığını söyledi.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Bakırlı Ortakokulu'nda okuyan Müberra Güzel, boş vakitlerinde kütüphaneye gidip kitap okuyan ve oyunlar oynayan çocuklardan biri.

Burada arkadaş çevrelerinin geliştiğini, her şeyin eğlenceli olduğunu söyleyen Tokaç, "Bazen derslerimizi çalışıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz. Çok faydalı oluyor. Derslerimde başarı daha çok artıyor. Ailem de çok seviniyor bu duruma" dedi.

Aynı okulda eğitim gören öğrenci Büşra Özcan da, ödevleri olduğu zaman genelde kütüphaneyi tercih ettiğini anlatarak, "Çünkü ilçeye çok uzağız. Fethi ağabeyden yardım istiyorum. Bana en çok yol gösteren insanlardan birisi o. Burayı yaptıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Burada çok vakit geçiriyorum. Hem ödevimi yapıyorum hem de arkadaş çevremi genişletiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Arda Boğa ise, arkadaşlarıyla hep kütüphaneye gittiklerini ve burada bilgisayardan araştırma yaptığını söyledi.

Kaynak: AA