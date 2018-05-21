Lise öğrencileri hurda aracı spor otomobile dönüştürdü

Ordu'da Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde eski bir aracı günümüze uyarlama kararı aldı.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı dersi kapsamında öğrenciler, çalışmayan ve parçaları çürümüş 1988 model hurda araç temin etti.

Öğrenciler, öğretmenleri Murat Güney'in eğitmenliğinde aracın mekanik bakım, kaporta, lastik, boya gibi tamir ve bakım çalışmalarını yaptı.

1000 liraya alınan ve yaklaşık 3500 liralık masrafla üstü açık, tek kapılı spor otomobile dönüştürülen araç görenlerin dikkatini çekiyor.

40 bin lira fiyat veren oldu

Merkez Müdürü Turan Aksoy, öğrencilerin mesleklerini öğrenme adına önemli bir proje yaptığını söyledi.

1000 liraya alınan aracın motorunun öğrenciler tarafından sökülerek tamir edildiğini anlatan Aksoy, "Bu şekilde de motor kısmını öğrendiler. Sonrasında da komple aracı söktüler ve kestiler. Boyasıyla ilgili işlemleri, güçlendirmesini ve döşemesini yaptılar" dedi.

Araca ilgi olduğunu ve fiyat biçildiğini dile getiren Aksoy, "Bir vatandaş 40 bin lira fiyat vermiş ama bu ruhsatlı bir araç değil, proje aracı. O yüzden satılık değil" diye konuştu.

"Bu çalışmayla öğrencinin kendine güveni ve okula bağlılığı artıyor"

Aksoy, çalışmanın, öğrenciler adına önemli bir deneyim olduğuna dikkat çekerek, "Öğrenciler belki de ilk defa hayatında bir araç kesti. Belki hayatında ilk defa bir motor indirdi, motor taktı. Belki öğrenci hiç zımpara atmıyordu, boya yapmıyordu. Zımpara attı. İşte boya öğrencisi boya yaptı. Tabii ki öğrencinin kendine güveni ve okula bağlılığı artıyor" dedi.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Murat Güney ise, diğer öğretmenler ile sanayi ustalarından da fikirler aldıklarını ve tecrübelerden faydalandıklarını belirterek, tam bir okul sanayi iş birliği içerisinde aracı bu hale getirdiklerini anlattı.

Aracı görenlerin gözlerini alamadıklarını söyleyen Güney, "Soruyorlar, 'Nerede yaptınız, ruhsatı var mı, nasıl kullanacaksınız?' diye. Güzel oldu, bizim de hoşumuza gitti" dedi.

"Şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biri"

Güney, 30 yaşındaki hurda aracı 1000 liraya aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha sonra buraya getirdiğimizde boyasıydı, kaportasıydı, değişik malzemeleri ve içini güçlendirdik. Yarış arabalarındaki şasi sistemi var. Yani şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biridir. Güzel profiller kullandık. Aşağı yukarı 3 bin 500 civarında da bir maliyetimiz oldu bizim, işçiliğe hiç para vermedik."

Güney, aracı okulun demirbaşı olarak atölyede kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Berat Bilim de, kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Çok eğlenceli geçti. Dışarıdan çok güzel tepkiler var" dedi.

Önder Varol da, hayallerini gerçekleştirme adına önemli bir proje içerisinde yer aldığını söyledi.

Bundan sonrası için güzel hayalleri olduğunu dile getiren Varol, "Türkiye kendi aracını üretmek istiyor. Ben de bu çalışmalarda yer almak isterim" dedi.

Kaynak: AA