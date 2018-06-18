'Laz Ralli' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ramazan Bayramı'nın neşeli geçmesi için bu yıl yedincisi düzenlenen şenlikte, tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi.

Yarışlara, büyüklerde 20, yaşlılarda 6, çocuklar kategorisinde ise 8 olmak üzere toplam 34 kişi katıldı.

Yaşlılar ve çocuklar 300, büyükler ise bin 500 metrelik parkurlarda yarıştı.

"Kaza yapmak yasaktır"

Etkinlikte, önceki yıllarda yaşanan kazalar nedeniyle güvenlik önlemleri de alındı.

Bu kapsamda, yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları ve otomobil lastiği konuldu.

Yarışların yapıldığı parkur kenarına, "Yavaş, düşersin", "İlerisi viraj", "Kaza yapmak yasaktır" yazılı tabelalar yerleştirildi.

Yarışmacıların zor anlar yaşadığı etkinlikte, ufak çaplı kazalar meydana geldi. Yarışta hafif yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Lastiği çıkan veya kırılan arabalar da tamir edilerek, sonraki yarışta yer almaları sağlandı.

Yarışta dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

"Tahta araba kültürünü yaşatmak için çabalıyoruz"

Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, unutulmaya yüz tutan, atalarından kalma tahta araba kültürünü yaşatmak ve dayanışmayı artırmak için çabaladıklarını söyledi.

Kosanoğlu, eski bayramların bu tür etkinliklerle yeniden yaşandığını belirtti.

"Köylerin tanıtımı ve insanların yeniden bir araya gelmesi için 7 yıldır bu etkinliği yapıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın kaynaşmasını sağlıyoruz. Etkinlik kapsamında dayanışmayı artırarak, yardıma muhtaç çocuklara burs katkısı veriyoruz."

Tahta Araba Yarışları Tertip Komitesi Başkanı Can Kosanoğlu ise insanların kültürel etkinlikler sayesinde bir araya geldiğini söyledi.

Kaynak: AA