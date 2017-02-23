Kuzuya bebek gibi bakıyorlar

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, yeni doğan kuzuya ahırda ayağını incittiği için sahibi tarafından evde bakılıyor.

İlçenin Yörükler Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Yaşar ve Elmas Ergün çifti, ahırda üçüz doğan kuzularından birinin ayağının aksadığını görünce eve alarak bakmaya başladı.

Kuzuyu ilk önce mahalledeki "kırıkçı"ya gösteren çift, sonuç alamayınca bir veteriner tavsiyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Kuzuya burada ayağında ezilme ve incinme teşhisi konuldu.

Ahırdaki diğer hayvanların yanında ezilmemesi için kuzuya evlerinde bakan Ergün çifti, kuzuyu yanlarından bir an olsun ayırmıyor.

3 çocuk annesi Elmas Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzunun evin bir ferdi haline geldiğini, onunla bir bebek gibi ilgilendiğini söyledi.

Biberonla beslediği kuzunun evi kirletmemesi için altını da bezlediğini belirten Elmas Ergün, ''Evimizin küçük bebeği gibi oldu. Bizimle oturuyor. Nereye gidersek oraya geliyor hatta bizimle televizyon izliyor.'' dedi.

10 günlük kuzuyu sütle beslediklerini, günde ortalama 1 litre süt içirdiklerini ifade eden Ergün, evde aynı zamanda kuzunun incinen ayağına da masaj yaptıklarını anlattı.