  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Köydeki işlerini bırakıp, birlikte kitap okuyorlar

Kilis'teki "Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi" ile 7 köyün kadınları haftanın bir günü bir araya gelerek kitap okuyor.

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Köydeki işlerini bırakıp, birlikte kitap okuyorlar

Kilis'te, Hüsnü Özyeğin Vakfı tarafından, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) desteğiyle "Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında 7 köyün kadınları bir araya geliyor ve haftanın bir gününü kitap okumaya ayırıyor.

Aşağı Kalecik, Bektaşoğlu, Gökmusa, Dutluca, Belenözü, Sabanlı ve Yeşiloba köylerinden kadınlar, tarla işlerini, hayvanların bakımını bir günlüğüne bırakıyor ve okudukları eserleri kendi aralarında yorumluyorlar.

AÇEV eğitmeni Melek Kanbağlı, kadınların birlikte çok keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "Köylerde çocuklarla ve hanımlarla haftada bir toplanıp kitap okuyoruz. Hanımlar çok mutlu oluyor. Aralarındaki iletişim kuvvetleniyor. Benim yolumu sabırsızlıkla beklediklerini söylüyorlar" dedi.

Kanbağlı, yaptıkları okumalar sayesinde kadınların kendilerini geliştirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Romanlar okuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Benim her gün bir köyüm var. Bazen kadınlar birbirlerine konuk oluyorlar. Okuma alışkanlığı kazandılar. Köyde çok işleri var ama grubumuza katılmaya çalışıyorlar. Kitaplarımızı bölüm bölüm okuyoruz. Fakat hanımlar benden önce okuyup, derslerine çalışıyorlar. Her köyün büyüklüğüne ve işlere göre grubumuzdaki kişi sayısı değişiyor. Bazen 5, bazen de 20 kişi oluyoruz. İlk başlarda 'bu yaştan sonra kitap okumanın ne faydası olacak, okumasak da olur' diye düşündüler ama şimdi çok mutlular. Biz haftada bir toplanıyoruz ama kendileri vakit buldukça okumalarını ilerletmeye çalışıyorlar. Okuma yazma bilmeyenler de dinlemek için geliyor."

İşlerini bırakıp geliyorlar

Dutluca köyündeki okuma günlerine katılan Şaziye Boşnak, önceleri köyünden dışarı çıkmadığını, ancak proje sayesinde sosyalleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"İnsanları tanımaya başladım. Arkadaşlarla daha sık görüşmeye başladık. Haftayı iple çekiyoruz. Çarşamba günü okuma günümüz. O gün bütün işlerimizi bırakıp geliyoruz. Bizim için değişik, güzel bir gün oluyor."

Kadınlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen proje, yıl sonuna kadar sürecek.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi, Kilis, AÇEV
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