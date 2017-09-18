KOSGEB desteğiyle 58 yaşında patron oldu

Kütahya'da 60 yaşındaki Hamide Akyün, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve belediyenin desteğiyle çamaşır ve ev tekstili yıkama atölyesi açarak, hem eşinin vefatından sonra küstüğü hayata tutunmanın hem de aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşinin vefat ettiği 2012 yılında adeta hayata küsüp eve kapanan Hamide Akyün, çocuklarının tavsiyesiyle KOSGEB ve Kütahya Belediyesinin desteğiyle 2 yıl önce çamaşır yıkama atölyesi kurdu.

Atölyesinde çalışarak aile ekonomisine katkı sağlayan Akyün, eşinin vefatının ardından adeta yıkıldığını ve yaklaşık 3 yıl evden dışarı çıkmadığını, günün büyük bölümünde sadece mutfakta vakit geçirdiğini söyledi.

Süreç içerisinde hem düşünmekten hem de hareketsiz yaşam nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıktığını, kızı Cemile ve oğlu Ali'nin bu duruma çok üzüldüğünü belirten Akyün, "Çocuklarım depresyondan çıkmam için bir iş kurup çalışmam konusunda çok bastırdı. 'Anne senin uğraşacağın, vakit geçireceğin ve kafanı dağıtacağın bir şeyler yapalım' dediler. Düşünürken bana en uygun işin çamaşır yıkama atölyesi olduğuna karar verdik ve çalışmalara başladık." dedi.

Akyün, yıllarca ev kadınlığı yaptığını, iki çocuk, iki de torun büyüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Atölyeyi kurmak için sermayemiz yoktu. Kütahya Belediyesi, İş Geliştirme Merkezinde uygun şartlarda dükkan tahsisinde bulundu. İlk olarak 20 kilogram kapasiteli çamaşır yıkama makinesi aldım. Sonrasında bu işi biraz büyüteyim dedim. Ev tekstili, otel, pansiyon, düğün salonu ve benzeri gibi yerlerin tekstil ürünlerini de yıkayalım diye düşündüm. Böylelikle, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıyla irtibata geçtim. KOSGEB’in destekleriyle büyük yıkama ve kurutma makineleri aldım. Şu anda iki yıkama iki de kurutma makinem var. Bir de ütüleme makinem bulunuyor. Bu makinelerle saatte 70 kilogram çamaşır yıkama kapasitesine ulaştım. Oğlum ve kızımın desteklerinin yanı sıra yarı zamanlı çalışan bir personelim var. Böylelikle işlerimi sürdürüyorum."

"Kimse evde boş boş zamanını geçirmesin"

İlerleyen zamanlarda işini daha da büyütmek istediğini ifade eden Akyün, "Önümüzdeki günlerde bazı resmi kurumlar ile kurumsal firmaların ihalelerine girerek onların tekstil ürünlerini de yıkamak istiyorum. Eğer işlerim planladığım şekilde giderse çalışan sayımızda ciddi artış olacak. En az 10 veya 15 kişilik bir ekibe ihtiyacım olacak. Böylelikle hem daha fazla iş yapabilecek hem de daha kaliteli ve hızlı işler çıkararak istihdama da katkı sağlamış olacağım." ifadesini kullandı.

Akyün, ev kadınlarına tavsiyelerde bulunarak, "Kimse evde boş boş zamanını geçirmesin. Çalışarak insan hem dinçleşiyor hem de aile ekonomisine destek sağlayabiliyor. Eğer ben bu yaşımda çalışabiliyor, bir şeyler yapabiliyorsam bunu herkes yapabilir. Hem destekler de var. Ben ilkokul mezunuyum. Okumuş olmak şart değil, yeter ki kendilerine uygun iş için 'Ben bu işi yapabilirim' diyebilsinler" yorumunu yaptı.

Akyün'ün oğlu Ali Akyün de babasının vefatından sonra eve kapanarak adeta hayata küsen annesinin bu durumdan kurtulması amacıyla böyle bir iş kurduklarını söyledi.

Ablasının da kendisinin de çalışan bireyler olduklarını anlatan Akyün, "Anneme destek olmak amacıyla kendi işlerimizden sonra atölyeye geliyoruz ve yardım ediyoruz. Annemin atölyesi adeta bizim ikinci evimiz gibi. Burada birlikte vakit geçiriyoruz. Bir şeylerle meşgul olma, çalışma sayesinde annemizin sağlık sorunlarının birçoğunun düzeldiğini söyleyebilirim." diye konuştu.