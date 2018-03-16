Koruyucu ailesinin desteğiyle öğretmen oldu

Fatma ve Hüseyin Çakıcı çifti 17 yıl önce çocuk yuvasını ziyaret ettiklerinde salıncakta sallanan küçük bir kız çocuğu gördü: Akgül Akar. Çakıcı çifti o gün Akar'a koruyucu aile olmaya karar verdi.

Gerekli işlemlerin ardından Çakıcı ailesinin yanına yerleşen Akar, anne, baba ve kardeş sıcaklığıyla büyüdü. Ailesinin deyimiyle "eve yeni bir neşe" getirdi Akgül, hiç bir zaman yabancılık hissetmedi. Çakıcı çiftinin yanında iyi yetişen ve iyi bir eğitim alan Akar, öğretmen oldu.

Özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Akar, 5 yaşından beri koruyucu ailesinin yanında yaşıyor.

Genç öğretmen, "Hiç yabancılık çekmedim. Ailemle tamamen bütünleştim" sözleriyle anlatıyor ailesi ile arasındaki bağı.

"Saygı ve sevgi konusunda çok iyi yetiştirildim"

Koruyucu aile yanında yeni, sıfırdan bir hayat kurduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Kendi öz ailemin yaşam koşullarını biliyorum, öyle bir hayat yaşamaktansa, böylesi, yeni ve bambaşka bir hayat. Çok olumlu şeyleri var. Aile ortamı iyi, aldığım eğitim, manevi değerler iyi. Saygı ve sevgi konusunda çok iyi yetiştirildim. Hayatımızda en ufak bir saygısızlık yok, insanlara kötü davranmak yok."

Küçüklük anılarını anlatan Akar, "Küçüklüğümde çok yaramazdım, annem beni komşulardan toplarmış, hareketli bir çocukluk geçirmişim. Hep ailemin bana destek olduğunu, ailemle birlikte devletin de destek olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Akar, ileriki yıllarda evlendiği takdirde bir çocuk evlat edineceğini belirterek, "Bir süre önce eve kısa süreliğine yuvadan bir çocuk aldık, o çocuktaki sevgi ihtiyacını gördüğümde ben bu işin önemini anladım. Annemle babamla uyumak istedi, bunu sağlayabilmek bence çok özel bir duygu" dedi.

"Hayatımıza çok renk kattı"

Eşiyle geçmişte çocuk yuvasını ara sıra ziyaret ettiğini anlatan 73 yaşındaki Fatma Çakıcı ise bu ziyaretler sonrası koruyucu aile olmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Anne Çakıcı, o günü şu sözlerle anlatıyor:

"Akgül'ü gördüm orada, bahçede salıncakta sallanıyordu. 'Bu benim kızım' dedim ve onu aldım. Hayatımıza çok renk kattı, bir evladımız da o oldu."

"Genç olsam bir tane daha çocuk alır büyütürüm" diyen Çakıcı, koruyucu aile olmanın çok büyük bir mutluluk ve sorumluluk olduğuna işaret etti.

84 yaşındaki Hüseyin Çakıcı da çocuğun bir eve neşe getirdiğini vurgulayarak, "Yuvadaki çocukların durumunu biliyoruz, oradan bir çocuk aldık, evimizi neşelendirdik. İnşallah sevabına da nail olmuşuzdur" dedi.

Kaynak: AA