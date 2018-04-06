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Kore gazileri yıllar sonra bir araya geldi

Kore'de aynı cephede savaşan ancak farklı ilçelerde yaşadıkları için yıllardır birbirini göremeyen Manisalı gaziler İzzet Bayram ile Mustafa Koçyiğit, yıllar sonra buluştu.

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Kore gazileri yıllar sonra bir araya geldi

Manisa'lı Kore gazisi İzzet Bayram, Köprübaşı Kaymakamı Volkan Hülür'ün kendisini ziyareti esnasında Hülür'e, Gördes'te bulunan asker arkadaşını yıllardır görmediğini söyledi. Bunun üzerine Hülür, Bayram ile Gördes'te huzurevinde bulunan gazi Mustafa Koçyiğit'i ziyarete gitti.

Yıllar sonra buluşan iki silah arkadaşı birbirlerine uzun süre sarılarak hasret giderdi.

Kaymakam Volkan Hülür, Kore gazilerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

"Köprübaşı ilçemizde Kore gazimiz İzzet amcanın zaman zaman ziyaretine giderim. Kendisinin gazi arkadaşı ile buluşma talebi oldu. Gördesli gazimiz Mustafa Koçyiğit'in huzur evinde kaldığı bilgisini aldık. İki gazimizi yıllar sonra buluşturarak hasret gidermeleri bizleri mutlu etti. Her daim gazilerimizin, şehit ailelerimizin yanındayız."

Hülür'e teşekkür eden gazi Bayram, "1950 Kore Savaşı'nda gazi Mustafa Koçyiğit ile omuz omuza düşmana karşı savaştık. Yıllar olmuştu birbirimizi görmedik. Çok şükür ölmeden kendisini görmek nasip oldu" dedi.

Gazilerin buluşmasına Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz da eşlik etti.

Kaynak: AA  

Etiketler: kore gazisi, Manisa, izzet bayram, mustafa koçyiğit, volkan hülür
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