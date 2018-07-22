Kavurucu sıcaklarda hayvanlar buzlu meyvelerle serinletiliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Hayvan Parkı'nda bulunan hayvanların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için serinletme yöntemleri uygulamasına geçildi.

Sıcaklıkların artmasıyla 76 türden bin 300 hayvanın bulunduğu hayvan parkında, meyveyle beslenen hayvanlara serinletme amacıyla günlük düzenli olarak buzlu meyveler veriliyor.

Havuzların içerisine buz konuluyor

Dondurucuda bekletilen elma, havuç, salatalık, muz, marul gibi meyve ve sebzeleri yiyen hayvanlar hem karınlarını doyurup hem de serinliyor.

Yaşam alanlarında yer alan yapay dere, havuz ve şelalelerle de hayvanların serinlemesine katkı veriliyor.

Havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklıklarını düşürebilmek amacıyla buz takviyeleri yapılıyor. Özellikle ayıların bulunduğu havuzların içerisine buz ve buzlu meyveler koyuluyor.

Ayrıca toynaklı grup içerisinde yer alan koyun, keçi, deve gibi hayvanlar ve kümes bölümündeki hayvanların serinletilmesi için de sulama arazözüyle yukarıdan yağmurlama sistemi oluşturuluyor.

Yırtıcı hayvanların yaşadığı bölümlerde ise yağmurlama sistemi, özellikle günün en sıcak olduğu öğleden sonraları çalıştırılıyor. Hayvanların da bu sistemle kolayca serinlemesi sağlanıyor.

"Hayvanları yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı Biyoloğu Altay Atlı, hayvanları sıcaklardan korumak için birtakım tedbirler aldıklarını belirtti.

Hayvanların konforunun kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Çukurova çok sıcak. Hayvanların sıcaktan etkilenmemeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yazın özellikle temmuz ayı itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Yaz bitimine kadar da bu serinletme çalışmalarına devam ediyoruz. Kışın ise her bir hayvanımızın yaşadığı bölümlerin iç taraflarında ısıtıcı lambalar ve panelleri kullanıyoruz. Böylelikle de hayvanlarımızı yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyoruz. Termal konforlarını en üst düzeye çıkarıyoruz. Buradaki yapılan bütün çalışmalarda, bütün faaliyetlerde önce hayvan refahını öne çıkarıyoruz. Çünkü dünyanın çok farklı yerlerinden ve iklim kuşaklarından hayvanlar geliyor. Kimisi ayılar gibi daha çok soğuğu seviyor veya maymunlar gibi daha çok sıcağı seven hayvanlar oluyor. Ama biz burada onların bütün yaşam alanlarını en iyi şekilde ve doğal ortamına en yakın şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Bütün düzenlemelerimizi bu yönde gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA