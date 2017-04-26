"Karlar erimeden" ilkbahar gelmiyor

Sarıkamış'ta 2 bin 350 rakımlı Handere köyünün sakinleri, birçok bölgede ilkbahar yaşanırken hala karla kaplı köylerinde "Kara kış"ı yaşıyor.
GALERİNİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Zap bölgesindeki terör hedeflerine hava harekatı
İşte Twitter'ın 2017'deki ilk çeyrek geliri...
AKPM'nin AK Partili ve MHP'li üyelerinden tepki
Kıdem tazminatında ilk somut adım atılıyor
Yerli füze "KAAN" IDEF '17'de
81 ilde 'mahrem imam' operasyonu
Diş fırçanızı banyoda saklamayın!
Çin'in ilk yerli yapım uçak gemisi suya indirildi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı