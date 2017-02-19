Kapadokya’nın gizemli yer altı şehirleri büyülüyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi yer altı şehirleri, her yıl yüz binlerce turisti gizemli bir yolculuğa çıkarıyor.

Bölgede yer alan çok sayıdaki yer altı şehrinden ziyarete açık tutulan Derinkuyu, Kaymaklı ve Tatlarin'de binlerce yıllık medeniyetlerin izleri görülebiliyor.

Bazen insan boyunda, bazen daha yüksek, kimi yerde de daha daralan tünellerden aşağılara inildikçe karşılaşılan yaşam odaları, yer altı şehirlerini ziyaret eden turistleri büyülüyor.

Kullanıldığı dönemlerde barınma, yeme-içme ve saklanma ihtiyaçlarını karşılayan, bölgedekilerin en büyükleri Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirleri sekizer kattan oluşuyor.

Dışarıdan gelecek tehditlere karşı bölgede yaşayan insanların belirli bir süre sığınmak ve yaşamlarını sürdürmek amacıyla hayvanlarıyla da kalabildikleri Derinkuyu yer altı şehrinde aynı anda yaklaşık 30 bin kişi barınabiliyor.

Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz, "Kapadokya'daki yer altı şehirleri güvenlik amacıyla yapılmış, gelen tehlikelere karşı insanlar yer altını tercih etmişler. 10 bin yıl öncesinden itibaren yer altı yerleşimlerinin kullanıldığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'deki 135 ören yeri arasında Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerinin ilk 10'da yer aldığını aktaran Gülyaz, yılda ortalama 500 bin yerli ve yabancı turistin yerin altına oyulmuş bu gizemli yerleşim alanını ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretçilere sanal gerçeklik sunabilmek için çalışma yapılıyor

Yer altı şehirlerini gezen turistlerin tarihte bu alanda yaşananları daha net anlamaları için özel yöntem ve çekim teknikleriyle hazırlanacak görsellerin 3 boyutlu gözlüklerle izlenebileceğini dile getiren Gülyaz, "Sanal gerçeklik uygulaması planlıyoruz. Gelen ziyaretçiye gözlük vererek, yer altı şehrinin bazı mekanlarını yaşandığı dönemdeki gibi gösterebilmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımız planlandı, 2018 yılında turistleri ilginç bir sürprizle karşılaştırmış olacağız." dedi.

Uygulamayla yer altı şehirlerini ziyaret eden turist sayısında önemli oranda artış sağlanacağına inandığını belirten Gülyaz, "Bölgedeki yer altı şehirlerinin sadece yüzde 10'u ziyarete açıldı, kalan kısmı turistlerin gezerken kaybolmaması için ziyarete açılmıyor. Derinkuyu yer altı şehri adeta bir metropol ve 30 bin kişinin aynı anda barınıp saklanmasını sağlayacak bir alana sahip. Yer altı şehirlerinde ilginç düzenlemeler yaparak, geçmişin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma ise her yıl yüz binlerce turistin ağırlandığı Kaymaklı yer altı yerleşim alanı ve çevresinde düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Elma, aydınlatma çalışmalarının devam ettiği alanda led ışıklar sayesinde turistlere daha doğal bir ortam sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kapadokya'da, Erciyes, Hasan ve Güllü dağlarının püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgarla aşınmasıyla peri bacaları ortaya çıktı. Bu yumuşak kayaların tarih boyunca bölgede yaşayan insanlar tarafından oyulmasıyla da barınma ve saklanmayı sağlayan yer altı şehirleri inşa edildi.