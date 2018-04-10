"Kanatsız melek" azmiyle ilgi odağı oldu

10 yaşındaki Elif Melek Parlak'ın doğuştan iki kolu yok. Arkadaşları bu yüzden ona "kanatsız melek" diye sesleniyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bilgi ve kültür yarışması dolayısıyla yapılan sınava katılan Parlak'ın okuma hevesi ilgi odağı oldu.

Adıyaman Safvan Der ile Kahta Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (KAHÇEV) organizasyonunu üstlendiği ''Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz'' temalı sınav, Kahta ilçesinde yapıldı.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirilen sınava ilçede 1924 kişi katıldı.

Sınavda, doğuştan iki kolu olmayan, ayak parmaklarıyla kodlama yapan Şeyhbaba İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Parlak'ın azmi herkesi kendine hayran bıraktı.

KAHÇEV Derneği Başkanı Muhittin Kucak, okulda arkadaşları tarafından ''kanatsız melek'' olarak bilinen Parlak'ın sınavlarına ayrı renk ve duygu kattığını, azminin öğrenciler tarafından örnek alındığını söyledi.

Elif Melek'in ilk defa bu sınava katıldığını dile getiren Kucak, şunları anlattı:

''Bu yıl yaptığımız sınavda 'Sünnet Olmadan Ümmet olmaz' temasını işledik. Amacımız okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak hem düşünen hem de okuduklarıyla kendi hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmaktır. Özellikle de gençleri gerçek kaynaklara ulaşmaları için destekte bulunmak en büyük amaçlarımızdandır."

Kaynak: AA