  • 06 MAYIS 2018, PAZAR

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Buradasınız : » » Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Manisa’da elektrikli bisikletiyle ara sokaktan çıkan bir çocuk, önünden geçtiği kamyonun hareket etmesiyle ezilme tehlikesi yaşadı.

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Olay geçtiğimiz günlerde, Akhisar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kamyonunu park eden sürücü alışveriş için bir markete girdi.

Sürücü, alışverişini bitirdikten sonra kamyonu çalıştırarak hareket etti. Bu sırada, elektrikli bisiklet kullanan bir çocuk, ara sokaktan çıkarak kamyonun önünden yolun karşısına geçmek istedi.

Çocuğu fark etmeyen kamyon sürücüsü kamyonu hareket ettirdi ve bisikletli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisi ile çocuk bisikletin üstünden yolun kenarına savruldu.

Kamyon bisikletin üzerinde geçerek bir süre daha yoluna devam etti.  Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine sürücüsü kamyonu durdurdu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan çocuk şoka girdi. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler: kamyon, Manisa, Akhisar
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