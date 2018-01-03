Kamyon şoförü babanın resim tutkusu

Uşak Belediyesi'ne bağlı bir firmada kamyon şoförlüğü yapan 50 yaşındaki Ziya Güvenç küçük yaştan bu yana resme ilgi duyuyor. Evinin çatı katında bile resim atölyesi bulunan Güvenç'i meslektaşlarından ayıran en önemli özelliği de bu tutku.

Liseden sonra çok istemesine rağmen sanat eğitimi alamayan Güvenç, resme olan tutkusunu "Resim yapmayınca da duramıyorum. Resmi seviyorum, doğayı çok seviyorum, doğaya gidiyorum resim çekiyorum fotoğraf makinesiyle onu gelip burada tuvale döküyorum." sözleriyle tanımlıyor.

Çocukları da tıpkı babaları gibi resme sevdalı

Ziya Güvenç'in oğlu Fatih Çağlar Güvenç, üniversite eğitiminde de resmi seçti. Çanakkale Üniversitesi'nden mezun olan Güvenç, atanmayı bekliyor. Küçüklüğünden bu yana resim ile içiçe olduğunu anlatan Çağlar Güvenç, "Babamın da küçük yaşta hep yanında olduğum için hani sürekli resim ile beraberdik. Üstüne de akademik eğitimime resim ile başladım." diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi'nde resim eğitimi kızı Pınar da, "Atölyemizde günlerimiz eğlenceli, hep bir arada olduğumuz için tabii ki de mutlu bir şekilde günlerimizi geçiriyoruz. Daha özgürce, daha rahat, daha serbest bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklarına da resim aşkını aşılayan Ziya Güvenç, çocuklarıyla birlikte yaptığı resimleri satıyor.

Kaynak: TRT Haber



