Kadınlar, ağaçları el örgüleriyle giydirdi

Avanoslu kadınların ördüğü motiflerle ilçedeki ağaçlar başka bir görüntüye büründü. Yerli ve yabancı turistler, ağaçlardaki el örgülerini hayranlıkla izliyor.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, ilçe sakinlerinin ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin şikayetleri, istek ve önerileri için Avanos'ta önce dilek ağaçları oluşturduklarını, daha sonra bu cansız ağaçlar ile canlı ağaçlara belediye personeli kadınların ördügü motifleri giydirdiklerini söyledi. Belediyedeki kadınların ögle tatillerinde ve evlerinde bağış yün ve orlon iplerle yardıma muhtaç çocuk ve yaşlılara atkı, bere ve eldiven ördüklerini söyleyen İnce, daha sonra, ilçedeki tüm ağaçları 'Örgü bombardımanı' adı verilen el örgüsü birbirinden renkli ve otantik motiflerle giydirip, olumlu mesajlar aldıklarını söyledi.

Avanos'a kadın eli değdi

''Avanos'taki tüm ağaçlar kadınlarımız sayesinde çicek açtı'' diyen İnce, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken uygulama konusunda şöyle konuştu:

''Bu örgüleri bizim belediyede çalışan kadın arkadaşlarımız ve dışarıda ev kadınlarından yapanlarımız var. Önemli bir katkı oluyor. Bu katkıyı giderek artırma gayreti içindeyiz. Avanos, dünyanın dört bir tarafından farklı renkte, farklı dil konuşan ve farklı kültürde insanları ağırlayan bir yer. Pozitif tepkiler alıyoruz. Alışılmışın dışında bir uygulama olması nedeniyle insanlar gelip detaylarına kadar bakıyorlar. Belediyedeki kadınlar ve halk eğitimdeki kursiyerler bu projeye destek sundular. Avanos'a kadın eli değsin istiyoruz. Bu sebeple böyle bir projeye başladık. Çünkü kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. ''

Kaynak: DHA