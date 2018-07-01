  • 02 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kadın yelkencilerin barış yolculuğu

Kadın yelkencilerin barış yolculuğu

Yelken tutkunu 4 kadın, Muğla Bodrum'dan 19 Mayıs'ta "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıktı. Amaçları ise dünyaya barış mesajı vermek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kadın yelkencilerin barış yolculuğu

Muğla Bodrum'dan "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıkan 4 kadın yelkenci, yaklaşık bin 400 millik 44 gün süren yolculuklarını tamamladı.

Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için 19 Mayıs'ta Bodrum'dan yola çıktı.

"Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri" için Bodrum Marina'dan "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla yola çıkan ekip, yolculuklarını yine Bodrum'da tamamlandı.

23 noktada mola verdiler

Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola veren ekip, Girne'de seyir fotoğraflarından oluşan sergi açtı.

Dönüş yolculuğunun sonunda Bodrum Marina'da düzenlenen törende çiçeklerle karşılanan ekip, bekleyenlerle sarılıp hasret giderdi.

Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, "Çok mutluyuz. Aslında bizim için bir maratondu. Gittiğimiz yerlerde çok güzel karşılandık. Barış çığlıkları atıyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Bodrum'dan yola çıkarak 19 Mayıs 2019'da Samsun'da olmayı planladıklarını kaydeden Hasipek, barış seyrinde farklı noktalarda 28 kadının yolcu olarak eşlik ettiğini söyledi.

 Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Kıbrıs, doğu akdeniz, bodrum, barış
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER